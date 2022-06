Ecofin: ok raccomandazioni a Italia, attuare Pnrr e limitare aumento spesa corrente

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Lussemburgo, 17 giu - L'Ecofin ha approvato le raccomandazioni di politica economica e di bilancio per l'Italia accogliendo le indicazioni della Commissione europea. L'Italia deve assicurare, nel 2023, una politica di bilancio prudente, in particolare limitando la crescita della spesa primaria corrente finanziata a livello nazionale al di sotto della crescita del prodotto potenziale a medio termine. E deve essere pronta ad adeguare la spesa corrente all'evoluzione della situazione; aumentare gli investimenti pubblici per le transizioni verde e digitale e per la sicurezza energetica tenendo conto dell'iniziativa REPowerEU. Inoltre deve perseguire, per il periodo successivo al 2023, una politica di bilancio volta a conseguire posizioni di bilancio a medio termine prudenti e ad assicurare una riduzione credibile e graduale del debito e la sostenibilita di bilancio a medio termine attraverso il progressivo risanamento, investimenti e riforme. Tutto cio' assicurando l'attuazione del piano di resilienza e per le riforme.

