Ecofin: ok dazio 3 euro per i piccoli pacchi, misura per contenere import da Cina

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 12 dic - L'Ecofin ha approvato l'applicazione di un dazio doganale fisso di 3 euro sui piccoli pacchi (di valore inferiore a 150 euro) che entrano nella Ue, principalmente tramite commercio elettronico, a partire dal 1 luglio 2026. Questa misura temporanea risponde al fatto che tali pacchi attualmente entrano in esenzione da dazi, con conseguente concorrenza sleale per i venditori della Ue, rischi per la salute e la sicurezza dei consumatori, elevati livelli di frode e preoccupazioni ambientali. La misura rimarra' in vigore fino all'entrata in vigore dell'accordo permanente per tali pacchi, concordato nel novembre 2025. E' una misura rivolta innanzitutto ai flussi di merci dalla Cina: l'anno scorso sono stati piu' di 4,6 miliardi i pacchi importati nell'Unione europea dal valore inferiore a 150 euro e piu' del 90% di questi proveniva dalla Cina.

