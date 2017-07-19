Ecofin: ok dazio 3 euro per i piccoli pacchi, misura per contenere import da Cina -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 12 dic - A partire dal 1 luglio 2026, le merci che entrano nella Ue in piccole spedizioni saranno soggette al dazio doganale fisso di 3 euro, aliquota che sara' applicata a tutte le merci che entrano nella Ue per le quali i venditori extra-Ue sono registrati presso lo sportello unico per le importazioni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Cio' comprende il 93% di tutti i flussi di commercio elettronico verso la Ue. La misura e' distinta dalla proposta di una cosiddetta "commissione di gestione", attualmente in discussione nel contesto del pacchetto di riforma doganale e del quadro finanziario pluriennale.

La decisione odierna fa seguito all'impegno assunto dal Consiglio nel novembre 2025 di lavorare a una soluzione semplice e temporanea per riscuotere dazi doganali su tali merci il prima possibile nel 2026. La misura rimarra' in vigore fino all'entrata in vigore dell'accordo per una soluzione permanente che elimini completamente la soglia di franchigia doganale. A quel punto, tutte le merci di valore inferiore a 150 euro potranno beneficiare dei dazi doganali alle normali tariffe Ue per i singoli prodotti.

La Commissione valutera' periodicamente se l'aliquota debba essere estesa alle merci in arrivo nella Ue vendute da operatori non registrati.

Aps

