Ecofin: Lindner esclude progressi su schema Ue garanzia depositi bancari

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 16 mag - 'Al momento non riesco a immaginare progressi sulle regole per trattare le esposizioni delle banche al rischio sovrano per cui dubito che ne vedremo sullo schema europeo di garanzia dei depositi bancari'. E' stato netto il giudizio del ministro delle finanze tedesche Christian Lindner espresso ai giornalisti prima della riunione dell'Ecofin. Tramonta cosi' l'idea rilanciata spesso dal governo italiano di poter ottenere passi avanti sullo schema comune di garanzia dei depositi bancari come una delle contropartite della ratifica del trattato emendato del Meccanismo europeo di stabilita' (sulla quale Roma continua a temporeggiare).

Aps

(RADIOCOR) 16-05-23 10:06:53 (0241)EURO 5 NNNN