Ecofin: Lescure, entro fine anno definiremo "pacchetto" integrazione mercati finanziari
Confido nell'impegno presidenza irlandese (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 lug - Il ministro dell'economia francese Roland Lescure ha indicato alla stampa, prima dell'inizio della riunione Ecofin a Bruxelles, che entro fine anno i ministri intendono definire il 'pacchetto' completo dell'integrazione dei mercati finanziari e della vigilanza centralizzata. Lescure confida nel lavoro della presidenza irlandese di turno, che ha gia' dato segnali in tale direzione.
Aps
(RADIOCOR) 10-07-26 09:28:59 (0178) 5 NNNN