Ecofin: impegno 27 ministri a trovare accordo su vigilanza mercati entro ottobre

Ma permangono temi controversi su perimetro poteri Esma (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 lug - Ci sono molti aspetti, fondamentali, ancora non risolti, sui quali non c'e' intesa, tuttavia i ministri finanziari dell'Ecofin stanno cercando di far prevalere in questa fase l'interesse politico generale a trovare un accordo sulla centralizzazione a livello europeo, benche' parziale, della supervisione dei mercati entro ottobre. 'E' il momento di raggiungerlo, lavoreremo per questo duramente': cosi' ha concluso la discussione tra i 27 il ministro irlandese delle finanze Simon Harris, fino a poco tempo fa uno dei piu' recalcitranti ad accelerare e invece ora tra quelli che devono tirare il carro verso l'intesa. Questa e' 'la linea unanime dei 27 ministri', ha detto Harris a conclusione della riunione a Bruxelles. Harris ha accantonato i toni critici e non e' solo perche' e' presidente dell'Ecofin per sei mesi, ma perche' anche a Dublino ci si rende conto che la partita della supervisione dei mercati finanziari puo' costituire la leva per far crescere l'attrattivita' della piazza europea nel suo complesso, ridurre la spinta all'emigrazione dei capitali e delle imprese che cercano altrove fonti efficaci di finanziamento (gli Usa in primo luogo), rafforzare il ruolo globale dell'euro. Partita economica quanto geopolitica. La commissaria ai servizi finanziari Maria Luis Albuquerque ha detto che la supervisione centralizzata dei mercati finanziari e' giustificata dall'obiettivo di integrarli compiutamente, 'puo' essere il punto di svolta (game changer) per il modo in cui i mercati finanziari globali ci guardano'.

Tra le questioni aperte i criteri per stabilire quali sedi di negoziazione devono essere vigilate centralmente; quali competenze sugli 'asset manager'; le relazioni tra autorita' centrale Esma e autorita' nazionali; la responsabilita' sugli effetti finanziari delle decisioni di supervisione Ue. Tutti aspetti sensibilissimi che chiamano in causa il livello di sovranita' condivisibile a livello europeo a detrimento della sfera di azione nazionale.

Antonio Pollio Salimbeni - Aps

(RADIOCOR) 10-07-26 13:47:11 (0317) 5 NNNN