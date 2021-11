Ecofin: Franco, revisione regole bilancio deve tenere conto degli investimenti -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 09 nov - Nelle discussioni tra i ministri si sono profilati gli orientamenti noti, ma e' stato il ministro austriaco Gernot Bluemel ad aver assunto il ruolo a sostegno di una visione piu' ortodossa del ritorno alle regole di billancio nel 2023.

Bluemel ha indicato che 'un cambiamento ad esempio del tetto del debito o del limite del disavanzo sarebbe di fatto una modifica dei Trattati e non posso immaginare che cio' sia possibile cosi' facilmente. Il patto di stabilita' ha ottenuto esattamente cio' che doveva per la stabilita' e la crescita. Se alcuni Paesi non hanno rispettato i criteri e hanno livelli di debito troppo elevati, allora si dovrebbe reagire in modo piu' rigoroso affinche' questi livelli di debito siano ridotti dato che in ogni crisi degli ultimi 10 anni abbiamo visto che i Paesi che hanno avuto grossi problemi non avevano i conti in ordine'. Invece tutti dovrebbero 'essere preparati per la prossima crisi'.

Il ministro italiano ha commentato cosi' le dichiarazioni del collega austriaco: 'Ci sono opinioni diverse, quelle dei Paesi piu' radicali pero' un grande numero di Paesi si concentra su una linea mediana: il fatto che il debiti pubblico vada ridotto lo pensiamo anche noi e siamo contenti che il nostro debito/pil cali mentre in primavera pensavano sarebbe salito. E' una nostra priorita' il calo del debito perche' rende il Paese meno esposto a rischi di tensione (sui mercati - ndr), il problema e' a quale ritmo ridurlo'. Va evitato che un paese si trovi 'in una situazione di recessione per cui va ridotto a un ritmo accettabile'.

Il negoziato sara' 'complesso', dice Franco. Alla domanda se ritiene possibile un accordo per avviare il 2023 con nuove regole (sospese anche per tutto il 2022), il ministro risponde: 'Non dipende solo da noi: la nostra posizione e' che si deve arrivare a una revisione prima del 31 dicembre 2022, dipendera' da come si sviluppa la discussione, il nostro obiettivo e' quello'.

Sui contenuti, l'idea e' che le regole di bilancio non devono essere pro cicliche (non aggravare le condizioni dell'economia), devono essere trasparenti e piu' semplici, devono essere compatibili con 'alti livelli di investimenti'.

Su questo tra i ministri 'c'e' ampia condivisione, ma e' evidente che scendere dai principi generali a soluzioni operative incorporate nelle norme non sara' facilissimo, in ogni caso c'e' condivisione circa la necessita' di trovare soluzioni comuni per la fase post pandemia'.

