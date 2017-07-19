Ecofin: Fmi, mettere in pratica agende Draghi-Letta, riforme nazionali non bastano -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Copenhagen, 29 set - Il dirigente Fmi indica che nella maggior parte dei settori, 'gli sforzi a livello nazionale e Ue vanno di pari passo. In alcuni casi, la mancata attuazione delle riforme a un livello (nazionale o Ue) puo' attenuare l'impatto delle riforme perseguite all'altro livello. In altri casi, non perseguire le riforme congiuntamente porterebbe a opportunita' mancate'.

Mai perdere di vista l'interrelazione tra i due livelli. Due esempi concreti: la riduzione delle barriere nazionali all'ingresso nel settore dei servizi puo' amplificare i vantaggi derivanti dalla rimozione delle barriere transfrontaliere al commercio di beni e servizi. Al contrario, le riforme a livello Ue per integrare i mercati dei mercati dei capitali possono amplificare i benefici di alcuni sforzi nazionali volti a migliorare l'accesso delle imprese al capitale di rischio.

La posta in gioco per l'Europa non e' mai stata cosi' alta.

La storia dell'Europa - e gli innumerevoli esempi di riforme di successo - sono una testimonianza di cio' che si puo' fare. Abbiamo un progetto di riforma. Tuttavia, trasformare un piano di riforme strutturali in azione richiede strategie di attuazione attentamente progettate e una leadership politica decisa per portarle avanti e sbloccare una maggiore crescita nell'UE.

Il Fondo monetario non e' pessimista sulle prospettive dell'Europa: 'La storia dimostra che un'elevata crescita della produttivita' in Europa e' possibile visto che tra la fine della seconda guerra mondiale e la fine del secolo scorso, la Ue ha superato la crescita della produttivita' del lavoro degli Stati Uniti', ricorda Alfred Kammer, tuttavia quando la rivoluzione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazion ha permesso un'impennata della produttivita' negli Stati Uniti, a partire dalla fine degli anni '90, l'Unione Europea ha iniziato a perdere terreno'.

Attualmente il reddito pro capite in termini di parita' di potere di acquisto per molti paesi Ue e' inferiore di quasi il 30% rispetto agli Stati Uniti, con la maggior parte di questo deficit dovuto a un significativo divario di produttivita'.

Questa debolezza europea non ha impedito di avere dei "campioni" continentali, pero' 'il divario tra la frontiera globale e i paesi con performance inferiori e' spesso significativo. In altre parole, lo stallo dello slancio riformista ha lasciato molte questioni in sospeso'.

Sono necessarie riforme sia a livello europeo che nazionale: per quello che riguarda il cammino percorso ci sono molti esempi di riforme a vari livelli, dalla Danimarca all'Irlanda, dalla Germania all'Olanda alla fase di crescita e riforma all'Est. Tuttavia il processo e' rallentato notevolmente, dice il Fmi. Per l'organizzazione di Washington le riforme del mercato del lavoro e la creazione di capitale umano, affrontando il divario tra domanda e offerta di competenze, sono le piu' urgenti per la maggior parte dei paesi. Poi i regimi fiscali vanno curvati all'obiettivo di stimolare la crescita. E la promozione dell'innovazione, la rimozione dei pesi della burocrazia, l'approfondimento dei mercati dei capitali. Quest'ultimo punto particolarmente importante per la Ue alle prese con l'obiettivo di una maggiore integrazione dei mercati finanziari ora troppo frammentati.

Antonio Pollio Salimbeni - Aps

