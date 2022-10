Ecofin: accordo su posizione negoziale REPowerEU, piano per uscire da import fossili russi

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Lussemburgo, 4 ott - L'Ecofin ha approvato la posizione (orientamento generale) sulla proposta REPowerEU, il piano per eliminare gradualmente la dipendenza dell'Unione dalle importazioni russe di combustibili fossili. Mira a rafforzare l'autonomia strategica dell'Unione diversificando gli approvvigionamenti energetici e rafforzando l'indipendenza e la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione. Si tratta di aggiungere un nuovo capitolo REPowerEU ai piani nazionali di ripresa e resilienza degli Stati membri nell'ambito di NextGenerationEU, al fine di finanziare investimenti chiave e riforme che aiuteranno a raggiungere gli obiettivi REPowerEU.

Per quanto riguarda le fonti di finanziamento degli ulteriori 20 miliardi di euro, invece della vendita all'asta dalla riserva di stabilita' del mercato del sistema di scambio di quote di emissione (ETS), il Consiglio opta per una combinazione di fonti: il Fondo per l'innovazione (75%) e l'anticipo delle quote ETS ( 25%). L'obiettivo del Consiglio e' di non interrompere il funzionamento del sistema ETS garantendo nel contempo un flusso di entrate credibile. Il Consiglio modifica la chiave di allocazione introducendo una formula che tenga conto della politica di coesione, della dipendenza degli Stati membri dai combustibili fossili e dell'aumento dei prezzi di investimento.

Aps

