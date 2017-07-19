Ecoeridania: Rocco De Franchi nuovo direttore della divisione Public Affairs

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 set - 'Gruppo EcoEridania, azienda leader a livello europeo nei servizi ambientali per rifiuti di origine sanitaria e tra i principali player nei rifiuti industriali e nell'end of waste, prosegue il proprio percorso di crescita e consolidamento con un ulteriore rafforzamento della governance. Dal 1 settembre 2026 e' operativa la nuova divisione Public Affairs, guidata da Rocco De Franchi'. Lo annuncia il gruppo in una nota.

'Avvocato amministrativista, dottore di ricerca in Diritto dell'Economia e specializzato in Relazioni Internazionali presso l'Universita' Luiss Guido Carli di Roma - si legge - De Franchi vanta una significativa esperienza nella comunicazione e nelle relazioni istituzionali. Nel corso della propria carriera professionale ha ricoperto, tra gli altri, il ruolo di direttore della comunicazione istituzionale della Regione Puglia'.

'La divisione Public Affairs di EcoEridania - prosegue il comunicato - nasce con l'obiettivo di sostenere il percorso di crescita ed espansione del gruppo, contribuendo a rafforzare il dialogo con le istituzioni, i territori e gli stakeholder e consolidando il posizionamento dell'azienda come interlocutore di riferimento nel settore ambientale e dell'end of waste'.

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