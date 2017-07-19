(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 giu - 'Con il progetto 'Prison Farm - Rete Lucana per l'Economia Carceraria' - dichiara l'Assessore regionale allo Sviluppo Economico, Lavoro e Servizi alla Comunita', Francesco Cupparo - la Basilicata rafforza il proprio impegno per costruire percorsi concreti di inclusione sociale e lavorativa delle persone detenute. Siamo convinti che il lavoro e la formazione rappresentino strumenti essenziali per restituire dignita', autonomia e prospettive di futuro a chi sta scontando una pena e si prepara a rientrare nella societa''. 'Il carcere - prosegue Cupparo - deve essere anche un luogo in cui acquisire competenze, sviluppare capacita' professionali e prepararsi a una nuova opportunita' di vita. Investire nelle persone significa investire nella sicurezza delle comunita', perche' il reinserimento sociale e lavorativo costituisce uno dei principali strumenti per prevenire la recidiva e favorire una reale integrazione'.

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