Ebano: Cef Publishing diventa Spa, capitale sociale aumenta a 1 mln

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 13 gen - Ebano, gruppo fondato e guidato dal presidente della Piccola Industria di Confindustria Carlo Robiglio, ha aumentato a un milione il capitale sociale di Cef Publishing e l'ha trasformata in Spa, con l'obiettivo di consolidare il posizionamento come principale player italiano nel settore della formazione a distanza (Fad). Ebano a fine estate aveva rilevato le quote di minoranza di Cef, diventandone proprietaria al 100%. "Puntare sulla formazione e' fondamentale per la crescita del Paese. Competenza e formazione continua saranno la chiave per l'occupazione e con Cef vogliamo fare la nostra parte",ha detto Robiglio, spiegando che "la ratio di questa scelta e' nella volonta' di irrobustire la capitalizzazione della societa'", che realizza corsi di formazione in modalita' Fad per il mercato consumer. Secondo il vicepresidente di Confindustria, "mai come in questa epoca e, direi, in questo preciso momento ancor piu' per il nostro Paese, e' fondamentale aggiornare e rafforzare continuamente le competenze. Il rischio altrimenti, in una societa' ipercompetitiva, e' che in breve diventino obsolete, con la conseguente inevitabile fuoriuscita dal mondo del lavoro". Ebano ha registrato circa 18 milioni di fatturato nel 2018, stabili anche nel 2019, e una crescita negli ultimi sei anni dell'800%. Inoltre ha otto societa' controllate, 15 partnership produttive, piu' di 250 dipendenti e collaboratori, una clientela media annuale che supera le 6.000 unita' per il solo business della formazione a distanza e un piano di crescita per linee interne ed esterne.

Com-Ars

(RADIOCOR) 13-01-20 13:01:55 (0270) 5 NNNN