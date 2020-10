Eba: bene Cet1 banche Ue, ma crisi impatta su qualita' degli asset -2

Interrotta tendenza al Npl, leggero aumento (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 05 ott -Il coefficiente di leva finanziaria si e' leggermente contratto, dal 5,2% del primo trimestre al 5,1%, a regime, trainato da un aumento del totale attivo. La tendenza al ribasso delle Rwa, nonostante un aumento del totale degli asset, indica anche che le ponderazioni per il rischio delle nuove esposizioni tendono ad essere inferiori, come ad esempio per i depositi presso banche centrali e prestiti garantiti, che sono stati fattori chiave per l'aumento dei prestiti e delle anticipazioni. I crediti in sofferenza hanno interrotto la tendenza al ribasso pluriennale, registrando un lieve rialzo nell'ultimo trimestre. Tuttavia, a causa dell'aumento del totale dei prestiti e delle anticipazioni, il rapporto Npl/totale crediti e' rimasto pressoche' stabile. Il coefficiente di 'concessione' (forbearence) e' leggermente aumentato dall'1,9% del primo trimestre al 2%. L'impatto dell'aumento delle esposizioni 'forborne' e' stato mitigato da un aumento pressoche' simile del totale dei prestiti e delle anticipazioni. Anche il costo del rischio rimane elevato durante questo trimestre. La quota dei prestiti di fase 2 e' passata dal 7% nel primo trimestre all'8,2% nel secondo trimestre. Guardando al futuro, 'la qualita' degli asset rimane un rischio chiave nel dispiegarsi della crisi correlata a Covid-19 '.

Il rendimento del capitale proprio (RoE) e' sceso ulteriormente allo 0,5% dall'1,3% nel primo trimestre. Mentre le svalutazioni sono state il fattore chiave per la contrazione della redditivita', anche il reddito netto da interessi e le commissioni attive sono diminuiti. Il rapporto tra i costi operativi e il margine di intermediazione e' sceso in modo significativo dal 71,8% al 66,7%. Le riduzioni di valore elevate 'rimarranno presumibilmente un ostacolo chiave per la redditivita' delle banche, con le coperture di svalutazione Covid-19 che giocano un ruolo importante' Anche i ricavi potrebbero rimanere sotto pressione, 'spinti dal prolungato contesto di tassi bassi e da nuovi prestiti garantiti pubblicamente, che presumibilmente sono concessi a tassi inferiori rispetto a prestiti simili non garantiti'. Le banche potrebbero anche affrontare sfide legate ai costi di ristrutturazione o alla necessita' di investimenti nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione vista la crescente importanza del digital banking.

Aps

