Eataly Smeraldo: conclude la collaborazione decennale con la chef stellata Varese

Entrambi puntano a nuovi progetti (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 31 gen -Eataly Smeraldo e la chef stellata Viviana Varese concludono la propria collaborazione dopo piu' di 10 anni per perseguire entrambi nuovi e ambiziosi progetti. A renderlo noto un comunicato stampa congiunto. 'Eataly Smeraldo e' stata la casa di Viviana per tanti anni e la conclusione di questo percorso sarebbe motivo di dolore se non fosse il preludio di una nuova fase per Eataly", ha commentato in una nota Andrea Cipolloni, Ceo Group Eataly. Negli ultimi due anni Viviana Varese ha inaugurato diversi locali, prima in Sicilia e poi a Milano, e ora sta avviando due nuovi progetti imprenditoriali che si concretizzeranno in primavera. Questo nuovo corso professionale ha portato alla decisione di lasciare gli spazi di Eataly Smeraldo. 'Ringrazio Eataly per la fiducia e l'ottima collaborazione di questi anni. In particolare, ringrazio Oscar Farinetti, che sin da subito ha riconosciuto in me talento e passione, ma anche Andrea Cipolloni con il quale si e' instaurato un bellissimo feeling. Sono stati anni indimenticabili; ora e' tempo di dare vita ai nuovi sogni che ho nel cassetto', ha dichiarato la chef Viviana Varese.

