Eataly: Guerra resta presidente ma non operativo, N. Farinetti confermato ad -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 gen - "Lascio la presidenza operativa di Eataly, avendo la consapevolezza che si e' compiuto il percorso disegnato con il supporto degli azionisti per rafforzare ulteriormente la Societa' nel Mondo - spiega Guerra -. Sono grato a tutte le persone di Eataly per il lavoro svolto insieme in questi anni. Nicola, con il quale ho lavorato a strettissimo contatto in questi bellissimi cinque anni, e' certamente la persona giusta per guidare la squadra che dovra' compiere l'ulteriore salto evolutivo che Eataly e' pronta a fare". Tutto questo si inserisce all'inizio di un 2020 pieno di nuove iniziative e con ulteriori importanti aperture in America e a Londra. A febbraio Eataly illustrera' i risultati per l'anno 2019 che puo' essere definito come un ulteriore anno di grande crescita globale della societa'. Oggi, in un'intervista al Corriere della Sera in cui anticipa l'avvicendamento al vertice del gruppo, Oscar Farinetti ha sintetizzato i dati economici salienti: ricavi a 620 milioni di euro compreso il franchising, ebitda vicino al 5% e un utile netto fra i 5 e 10 milioni.

