Eagleprojects: entra in capitale Dewi e Iwed per sviluppo settore idrico

Con operazione mira a 50 mln fatturato aggregato in 2024 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 ago - Eagleprojects - controllata dal private equity Palladio Holding e attiva nella fornitura di software - entra nel capitale delle societa' Dewi, con sede a Perugia, e Iwed, con sede nel Regno Unito. Lo ha reso noto la societa' in un comunicato. Lo ha reso noto in un comunicato la societa' che, con questa operazione mira a chiudere il 2024 con un fatturato aggregato superiore a 50 milioni di euro. Sia Dewi sia Iwed fanno riferimento al Managing Director Dewi Rogers, che assumera' anche una funzione strategica all'interno del gruppo Eagleprojects per lo sviluppo del business nel settore idrico, una delle principali direttrici di crescita all'estero per i prossimi anni. L'operazione rientra nel piano strategico disegnato dal management di Eagleprojects insieme al partner Palladio - entrato a inizio anno nel capitale della societa' -, e punta a rafforzare il posizionamento del Gruppo e l'offerta di software. La societa' mira anche a raggiungere i settori limitrofi ad alto potenziale, a partire da quello idrico, ma anche di altri ambiti di forte interesse (energia elettrica, smart road, rete ferroviaria, etc) in Italia e nei mercati internazionali.

