Eagleprojects: entra in capitale Dewi e Iwed per sviluppo settore idrico -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 ago - Il gruppo Eagleprojects e' "un'azienda dinamica che ci consentira' di approcciare commesse di dimensioni rilevanti sia a livello nazionale che internazionale', ha commentato Dewi Rogers, Managing Director di Dewi e Iwed. 'Si tratta di una partnership fortemente sinergica in termini di know-how con cui potremo sviluppare ulteriormente il software Palm+, soluzione leader nella gestione ottimale delle reti idriche", ha spiegato. "Questa acquisizione rappresenta una svolta strategica decisiva per il nostro piano di espansione, contribuendo a crescere nell'offerta di soluzioni tecnologiche innovative nel settore idrico - ha aggiunto Giovacchino Rosati, ad di Eagleprojects - Siamo entusiasti delle prospettive di crescita legate a questa operazione che ci consente di espanderci ulteriormente, portando le nostre soluzioni avanzate e competitive nei mercati target anche internazionali. L'obiettivo - ha concluso - e' consolidare sempre piu' la presenza del nostro Gruppo in Italia e a livello globale, continuando a investire nell'innovazione per lo sviluppo di infrastrutture intelligenti". Per Eagleprojects l'operazione e' stata gestita da un team legale in-house composto da Flavio Angeli come Head Legal e Francesco Ascenzi come Legal Counsel. Dewi e Iwed sono state assistite da Stefano Mazzi e Elena Venturini per gli aspetti legali e da Maria Rita Fagiolo per gli aspetti contabili e fiscali.

