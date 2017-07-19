E21: Eurostat, +1% inflazione in aprile su mese, sale al +3% su anno (RCO)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 mag - L'inflazione annua nell'eurozona e' cresciuta in aprile al 3% dal 2,6% registrato in marzo. Lo comunica Eurostat. Su base mensile l'incremento e' dell'1% per l'Eurozona (+1,6% in Italia) e dello 0,9% per l'Unione Europea. Nell'intera Ue l'inflazione ha raggiunto il 3,2% annuo in aprile dal 2,8% di marzo. Gli incrementi dei prezzi piu' contenuti si sono registrati in Svezia, Danimarca e Cechia mentre gli incrementi annui piu' sensibili li ha registrati la Romania (+9,5%), seguita da Bulgaria e Croazia.

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