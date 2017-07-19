E21: +3,2% costi orari del lavoro primo trimestre (RCO)
Un anno prima +3,6%; Italia +2,9% (4,1% primo trimestre 2025) (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 16 giu - Nel primo trimestre nell'area euro i costi orari del lavoro sono aumentati del 3,2% e nella Ue del 3,6% rispetto a un anno prima. Nell'area euro aumentarono del 3,6% nel primo trimestre 2025; +3,4% nel quarto trimestre 2025. In Italia +2,9% nel primo trimestre dopo +2,5% nel quarto trimestre 2025, 4,1% nel primo trimestre dell'anno scorso. Lo indica Eurostat.
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(RADIOCOR) 16-06-26 11:16:08 (0265) 5 NNNN