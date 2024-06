E20: torna negativa produzione industriale ad aprile, -0,1% -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 13 giu - Nell'area euro rispetto a marzo la produzione industriale e' diminuita dello 0,4% per i beni intermedi ed e' aumentata dello 0,4% per l'energia, dello 0,7% per i beni strumentali, dello 0,3% per i beni di consumo durevoli, del 3,4% per i beni di consumo non durevoli. Nella Ue e' diminuita dello 0,2% per i beni intermedi, aumentata dello 0,3% per l'energia, dello 0,5% per i beni strumentali, dell'1% per i beni di consumo durevoli, del 3,9% per i beni di consumo non durevoli. Gli aumenti mensili piu' elevati sono stati registrati in Danimarca (+10,4%), Grecia (+7,0%) e Polonia (+6,7%). Le diminuzioni maggiori sono state osservate in Lussemburgo (-6,7%), Lettonia (-4,9%) e Irlanda (-3,4%).

Rispetto ad aprile 2023, la produzione industriale e' diminuita del 2% per i beni intermedi, dell'1,1% per l'energia, del 5,3% per i beni strumentali, del 3,1% per i beni di consumo durevoli; e' aumentata dello 0,7% per i beni di consumo non durevoli.

Nella Ue e' diminuita dell'1,8% per i beni intermedi, dello 0,9% per l'energia, del 4,9% per i beni strumentali, del 2,1% per i beni di consumo durevoli; e' aumentata del 2,9% per i beni di consumo non durevoli. Le maggiori diminuzioni annuali sono state registrate in Irlanda (-15,7%), Lettonia (-7,8%) e Finlandia (-6,8%). Gli aumenti piu' elevati sono stati osservati in Danimarca (+17,4%), Grecia (+10,8%) e Slovenia (+7,4%).

Aps

