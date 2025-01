E20: sale a 51,6 indice Pmi servizi dicembre, composito a 49,6 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 gen - 'Alla conferenza stampa della Bce, la presidente Lagarde ha ribadito che l'inflazione dei servizi e' ancora troppo alta. L'indagine Pmi di dicembre per il settore dei servizi lo conferma, mostrando costi in aumento ancora piu' bruscamente rispetto al mese precedente, probabilmente a causa di salari piu' alti. Alcuni di questi costi piu' alti sono stati trasferiti ai clienti, portando a un aumento maggiore dei prezzi di vendita. Per la politica monetaria, cio' significa che la banca centrale dovrebbe rimanere cauta e apportare solo piccoli tagli ai tassi di interesse nel primo trimestre del 2025', ha commentato Cyrus de la Rubia, capo economista di Hamburg Commercial Bank. 'Guardando indietro, il 2024 non e' stato un anno cosi' negativo per il settore dei servizi. La prima meta' a visto una crescita moderata che poi si e' indebolita, ma e' sembrata riprendersi un po' verso la fine dell'anno. L'occupazione nei servizi e' cresciuta per tutto l'anno, anche se l'aumento a dicembre e' stato solo modesto.

Il costante calo dell'arretrato degli ordini e' preoccupante, ma non e' crollato completamente. I fornitori di servizi hanno mantenuto la loro fiducia, con prospettive commerciali future ampiamente positive e persino in miglioramento a dicembre, nonostante l'indice che misura il sentiment sia al di sotto della media a lungo termine', ha continuato l'economista, concludendo che 'i dati Pmi di dicembre non sono esattamente una base eccezionale per un boom del settore dei servizi nel 2025, ma almeno gli affari in entrata hanno smesso di calare e il calo degli arretrati degli ordini si e' attenuato. I fornitori di servizi possono ritenersi fortunati perche', a differenza dell'industria manifatturiera, non sono direttamente colpiti dalla minaccia dei dazi statunitensi.

Nel complesso, il settore dovrebbe contribuire a garantire che la debolezza industriale non trascini completamente giu' l'intera economia nel 2025'.

