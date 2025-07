E20: Eurostat, tasso disoccupazione stabile a 6,2% a giugno, cala su anno

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 31 lug - A giugno il tasso di disoccupazione destagionalizzato dell'Area Euro e' stabile al 6,2% rispetto a maggio e in calo rispetto al 6,4% di giugno 2024. Il tasso di disoccupazione nell'Ue si e' attestato al 5,9%, stabile su mese e in calo rispetto al 6% di giugno 2024. Lo comunica Eurostat. Sono 12,967 milioni le persone disoccupate nell'Ue, di cui 10,7 milioni in Eurozona.

Rispetto a maggio, la disoccupazione e' diminuita di 23 mila unita' nell'Ue e 62 mila in Eurozona; rispetto a giugno 2024, la disoccupazione e' diminuita di 125 mila unita' nell'Ue e di 293 mila in E20. I giovani disoccupati under-25 sono 2,857 milioni a giugno nell'Ue e 2,241 milioni nella Zona Euro. Il tasso di disoccupazione giovanile e' al 14,7% nell'Ue, stabile su mese e al 14,1% nella Zona Euro, in calo rispetto al 14,3 % di maggio; la disoccupazione giovanile e' diminuita di 4 mila unita' nell'Ue e di 34 mila nell'Area Euro su mese; su anno e' diminuita di 25 mila unita' nell'Ue e 85 mila in E20.

