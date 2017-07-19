E20: Eurostat, nel quarto trimestre 2025 occupati +0,2% congiunturale

Secondo stima su intero 2025 occupazione +0,7% (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 feb - Nel quarto trimestre del 2025 il numero di occupati e' aumentato dello 0,2% sia nell'area dell'euro sia nell'Ue rispetto al trimestre precedente. Nel terzo trimestre del 2025 l'occupazione era aumentata dello 0,2% nell'area dell'euro e dello 0,1% nell'Ue.

Secondo una stima della crescita annuale per il 2025, basata sui dati trimestrali, l'occupazione e' aumentata dello 0,7 per cento.

Com-Sim.

