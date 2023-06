E20: Eurostat, inflazione piatta a maggio e in calo al 6,1% su anno -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 giu - I tassi annuali piu' bassi sono stati registrati in Lussemburgo (2,0%), Belgio (2,7%), Danimarca e Spagna (entrambi 2,9%). I tassi annuali piu' elevati sono stati registrati in Ungheria (21,9%), Polonia e Repubblica ceca(entrambi 12,5%). Rispetto ad aprile, l'inflazione annua e' diminuita in ventisei Stati membri ed e' aumentata in uno. A maggio, il contributo maggiore al tasso di inflazione annuo dell'area dell'euro e' venuto da alimentari, alcol e tabacco (+2,54 punti percentuali), seguiti da servizi (+2,15), beni industriali non energetici (+1,51) ed energia (-0,09 punti percentuali).

