E20: debito/pil salito a 88,5% terzo trimestre 2025 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 22 gen - Alla fine del terzo trimestre del 2025, il debito pubblico era composto per l'84,2% da titoli di debito nell'area dell'euro e per l'83,6% nella Ue, per il 13,3% da prestiti nell'area dell'euro e per il 13,9% nella Ue e per il 2,6% da valuta e depositi nell'area dell'euro e per il 2,5% nella Ue.

A causa del coinvolgimento dei governi degli Stati membri nei prestiti ad alcuni Stati membri, risulta che questi in percentuale del pil alla fine del terzo trimestre del 2025 si attestavano all'1,4% nell'area dell'euro e all'1,2% nella Ue.

Rispetto al secondo trimestre del 2025, undici Stati membri hanno registrato un aumento del rapporto debito/pil alla fine del terzo trimestre del 2025, mentre sedici hanno registrato una diminuzione. Gli aumenti maggiori del rapporto sono stati osservati in Lussemburgo (+2,6 punti percentuali, Bulgaria (+2,1%), Francia (+1,8%), Lituania e Romania (entrambe +1,6%) e Austria (+1,5%). Le maggiori diminuzioni sono state registrate in Lettonia (-2,9%), Grecia (-2,2%), Slovenia e Finlandia (entrambe -1,7%). Rispetto al terzo trimestre del 2024, sedici Stati membri hanno registrato un aumento del loro rapporto debito/pil alla fine del terzo trimestre del 2025 e undici Stati membri hanno registrato una diminuzione. I maggiori aumenti del rapporto sono stati registrati in Romania (+5,5%), Polonia (+5%), Finlandia (+4,7%), Bulgaria (+4,1%) e Francia (+4%). Le maggiori diminuzioni sono state osservate in Grecia (-8,9%), Irlanda (-7,1%), Cipro (-6,1%), Danimarca (-3,1%) e Lettonia (-2,3%).

Aps

(RADIOCOR) 22-01-26 11:28:36 (0280) 5 NNNN