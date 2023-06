E20: ancora in calo prezzi alla produzione industriale, ad aprile -3,2% -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 05 giu - I prezzi alla produzione industriale nell'area dell'euro ad aprile rispetto a marzo 2023 sono diminuiti del 10,1% nel settore energetico e dello 0,6% per i beni intermedi, mentre i prezzi sono aumentati dello 0,2% per i beni di consumo durevoli, dello 0,3% per quelli non durevoli merci e dello 0,4% per i beni strumentali. I prezzi nell'industria totale esclusa l'energia sono diminuiti dello 0,1%. Nella Ue sono diminuiti dell'8,9% nel settore energetico e dello 0,6% per i beni intermedi, mentre i prezzi sono aumentati dello 0,1% per i beni di consumo durevoli e dello 0,4% sia per i beni strumentali che per i beni di consumo non durevoli. I prezzi nell'industria totale esclusa l'energia sono diminuiti dello 0,2%. Le maggiori diminuzioni mensili dei prezzi alla produzione industriale sono state registrate in Belgio (-9,1%), poi in Italia e Irlanda (-6,3%), mentre gli aumenti sono stati osservati in Germania (+0,3%), Danimarca (+0,2%) come cosi' come Grecia, Cipro, Malta e Slovenia (tutte +0,1%).

Rispetto ad aprile 2022 sono aumentati del 10,9% per i beni di consumo non durevoli, del 7,3% per i beni di consumo durevoli, del 6,1% per i beni strumentali e dell'1,3% per i beni intermedi, mentre i prezzi e' diminuito dell'8,9% nel settore energetico. I prezzi nell'industria totale esclusa l'energia sono aumentati del 5,1%. Nella Ue i prezzi alla produzione industriale sono aumentati dell'11,3% per i beni di consumo non durevoli, del 7% per i beni di consumo durevoli, del 6,1% per i beni strumentali e dell'1,5% per i beni intermedi, mentre i prezzi sono diminuiti del 5,6% nel settore energetico. I prezzi nell'industria totale esclusa l'energia sono aumentati del 5,3%. Gli aumenti annui piu' elevati dei prezzi alla produzione industriale sono stati registrati in Ungheria (+41,7%), Lettonia (+22,7%) e Slovacchia (+18,2%). Le diminuzioni maggiori sono state osservate in Irlanda (-21,4%), Grecia (-13,1%) e Belgio (-6,8%).

