E20: +2,8 punti a quota 99,9 fiducia economia a gennaio -3

Indicatore Ue incertezza economica in calo, -1,1 punti a quota 25,9 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 30 gen - L'indicatore di incertezza economica (Eui) e' diminuito a gennaio (-1,1 punti a 25,9) spinto dalla diminuzione dell'incertezza tra i consumatori e in tutti i settori di attivita' esaminati, ad eccezione del commercio al dettaglio, dove l'indicatore e' rimasto sostanzialmente invariato.

Per quanto riguarda i risultati del sondaggio trimestrale (condotto a gennaio) su industria e servizi, e' risultato che a gennaio rispetto a ottobre, il tasso di utilizzo degli impianti stimato nel settore industriale della Ue e' rimasto sostanzialmente stabile (da -0,1 punti percentuali all'81,1%), restando mezzo punto percentuale al di sopra della sua media a lungo termine. Nel frattempo, la quota di manager che valutano la propria attuale capacita' produttiva come 'piu' che sufficiente' (in considerazione degli ordini attuali e delle attese di domanda) e' diminuita sensibilmente (-2,1 punti). Sul lato esterno, le aspettative di volume delle esportazioni e le loro valutazioni sulla loro posizione competitiva sui mercati extra Ue negli ultimi tre mesi sono migliorate per entrambi i settori (rispettivamente di 3,5 e 1,1 punti rispetto a ottobre). In calo per la sesta volta consecutiva i giudizi sui nuovi ordini da parte dei manager (-1,2), mentre e' rimasta sostanzialmente stabile la stima dei mesi di produzione assicurata dagli ordini in giacenza (-0,1 punti rispetto a ottobre) su un livello ancora molto elevato di 5,2 mesi.

Pur rimanendo su un livello relativamente alto, la percentuale di manager dell'industria che cita la carenza di materiale e/o le attrezzature come fattore limitante la produzione e' diminuita di 2,5 punti percentuali a 37,2%.

Rispetto a ottobre diminuisce anche la quota di dirigenti che individua nella carenza di forza lavoro un fattore limitante la produzione (-2,3 punti percentuali al 26,4% di gennaio).

Aumenta invece di 2,4 punti percentuali, al 27,6%, la quota di manager che indica l'insufficienza della domanda come fattore limitante la produzione, mentre i vincoli finanziari rimangono sostanzialmente stabili al 6,2%.

Gli sviluppi nell'area dell'euro sono stati qualitativamente in linea con gli sviluppi della Ue: il tasso di utilizzo della capacita' stimato e' rimasto sostanzialmente stabile (-0,1 punti percentuali all'81,3%), al di sopra della media di lungo periodo dell'80,7%. Rispetto a ottobre, l'utilizzo della capacita' nei servizi e' diminuito sia nella Ue (-0,4 punti percentuali) che nell'area dell'euro (-0,5) rispettivamente al 90,4% e al 90,2%. In entrambe le aree, tuttavia, il tasso si e' mantenuto al di sopra della media di lungo periodo (rispettivamente 89% e 88,8%).

Aps

(RADIOCOR) 30-01-23 11:51:35 (0273)EURO 5 NNNN