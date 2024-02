E20: -1,1% vendite al dettaglio a dicembre, nel 2023 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 06 feb - Nell'area euro rispetto a novembre il volume del commercio al dettaglio e' diminuito dell'1,6% per prodotti alimentari, bevande e tabacco, dell'1% per i prodotti non alimentari e dello 0,5% per i carburanti per autotrazione. Nella Ue e' diminuito dell'1,8% per prodotti alimentari, bevande e tabacco e dell'1,1% per i prodotti non alimentari, mentre e' rimasto invariato per i carburanti per autotrazione. Maggiori diminuzioni mensili del volume totale del commercio al dettaglio sono state registrate in Slovenia (-3,6%), Danimarca (-3,2%) e Lussemburgo (-3,1%). Gli aumenti maggiori sono stati osservati in Slovacchia (+2,0%), Croazia e Ungheria (entrambi +1,4%) nonche' in Portogallo (+0,7%).

Nell'area euro rispetto a dicembre 2022 il volume del commercio al dettaglio e' diminuito del 6,2% per i carburanti per autotrazione e dell'1% per prodotti alimentari, bevande e tabacco, mentre e' cresciuto dello 0,1% per i prodotti non alimentari. Nella Ue e' diminuito del 6,3% per i carburanti per autoveicoli e dello 0,7% per prodotti alimentari, bevande e tabacco, mentre e' cresciuto dello 0,4% per i prodotti non alimentari. Maggiori diminuzioni in Slovenia (-15%), Estonia (-4,2%) e Slovacchia (-3,8%). Gli aumenti maggiori sono stati osservati in Croazia (+8,9%), Cipro (+3,8%) e Spagna (+3,4%).

I dati italiani restano confidenziali.

Aps

