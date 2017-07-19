E20: -0,5% volume vendite al dettaglio a luglio -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 4 set - Milano, 4 set - Nell'area dell'euro rispetto a giugno il volume del commercio al dettaglio e' aumentato dello 0,2% per i prodotti non alimentari (escluso il carburante per autotrazione); e' diminuito dell'1,1% per prodotti alimentari, bevande e tabacco, dell'1,7% per i carburanti per autotrazione nei negozi specializzati. Nella Ue e' diminuito dello 0,9% per prodotti alimentari, bevande e tabacco, dell'1,3% per i carburanti per autotrazione nei negozi specializzati; e' aumentato dello 0,2% per i prodotti non alimentari (escluso il carburante per autotrazione). Le maggiori diminuzioni mensili del volume totale del commercio al dettaglio sono state registrate in Croazia (-4%), Estonia (-2%) e Germania (-1,5%). Gli aumenti piu' elevati sono stati osservati in Lituania (+1,5%), Lettonia (+1,4%) e Paesi Bassi (+1,1%).

Nell'area euro rispetto a luglio 2024, il volume del commercio al dettaglio e' aumentato per prodotti alimentari, bevande e tabacco dello 0,9%, per i prodotti non alimentari (escluso il carburante per autotrazione) del 3,1%, per i carburanti per autotrazione nei negozi specializzati del 2,3%. Nella Ue e' aumentato per prodotti alimentari, bevande e tabacco dello 0,7%, per i prodotti non alimentari (escluso il carburante per autotrazione) del 3,3%, per i carburanti per autotrazione nei negozi specializzati del 3,3%. Gli incrementi annui piu' elevati del volume totale del commercio al dettaglio sono stati registrati a Cipro (+8,5%), Portogallo (+6,1%) e Bulgaria (+6,0%). L'unica diminuzione e' stata osservata in Slovenia (-0,7%).

I dati italiani sono confidenziali.

Aps

(RADIOCOR) 04-09-25 11:08:42 (0232) 5 NNNN