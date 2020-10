E19: tasso di disoccupazione stabile all'8,3% a settembre (RCO)

Stesso andamento nella Ue, 7,5%; in Italia calo a 9,6% (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 30 nov - A settembre il tasso di disoccupazione nell'area euro e' risultato stabile all'8,3% rispetto ad agosto e in rialzo dal 7,5% rispetto a un anno prima. Nella Ue 7,5% come ad agosto, in rialzo rispetto a un anno prima (6,6%). Lo indica Eurostat. In Italia calo a 9,6% da 9,7 ad agosto e rispetto a 9,7% un anno prima.

