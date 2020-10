E19: stima flash, a ottobre tasso inflazione annuale stabile a -0,3% (RCO)

In Italia -0,6% dopo -1% a settembre (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 30 nov - A ottobre il tasso di inflazione annuale nell'area euro e' stabile a -0,3% rispetto a settembre. E' la stima flash di Eurostat. Alimentari, alcol e tabacco sono attesi avere il tasso piu' elevato di aumento: 2% rispetto rispetto a 1,8% a settembre, seguiti da servizi (0,4% dopo 0,5%), beni industriali non energetici (-0,1% dopo -0,3%) ed energia (-8,4% dopo -8,2%). In Italia si stima a ottobre un tasso di inflazione a -0,6% dopo -1% a settembre. I dati completi per ottobre saranno pubblicati il 18 novembre.

Aps

(RADIOCOR) 30-10-20 11:02:49 (0304) 5 NNNN