E19: inflazione annuale a ottobre confermata in calo a 0,7% -2

(Il Sole 2 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 15 nov - Tassi di inflazione piu' bassi si sono registrati a Cipro (-0,5%), Grecia (-0,3%) e Portogallo (-0,1%). Tassi piu' bassi in Romania (3,2%), Ungheria (3%) e Slovacchia (2,9%). Rispetto a settembre il tasso annuale di inflazione e' calato in 15 Stati, rimasto stabile in 8 e aumentato in 5

Il contributo piu' marcato al tasso di inflazione e' stato quello dei servizi (+0,69%) seguito da alimentari, bevande e tabacco (+0,29%), beni industriali non energetici (+0,07%) ed energia (-0,32%). Prossima pubblicazione della stima flash per novembre il 29 di questo mese.

15-11-19