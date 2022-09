E19: deficit commerciale di 34 mld a luglio, 42,3 mld nell'area Ue

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 15 set - L'area dell'euro ha registrato un disavanzo di 34 miliardi di euro negli scambi di merci con il resto del mondo nel mese di luglio 2022, rispetto a un avanzo di 20,7 miliardi di euro nel luglio 2021. Eurostat pubblica la stima della bilancia commerciale dell'Eurozona che mostra le esportazioni di merci verso il resto del mondo a 235,5 miliardi, in crescita del 13,3% su anno mentre le importazioni sono cresciute del 44% a 269,5 miliardi. Il commercio intra-area dell'euro e' salito a 224,8 miliardi, in crescita del 24% su luglio 2021. Nell'Ue a luglio si registra un deficit di 42,3 miliardi di euro rispetto al surplus di 15,6 miliardi di luglio 2021. Le esportazioni si attestano a 211,6 miliardi, in crescita del 12,8 per cento su anno; le importazioni si attestano a 253,8 miliardi, in crescita del 47,6% su anno.

com-fil

(RADIOCOR) 15-09-22 11:23:49 (0235) 5 NNNN