E19: -0,3% la produzione industriale in giugno -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 12 ago - La stima di Eurostat riferita all'intera Unione europea mostra un calo congiunturale dello 0,2 per cento. La produzione industriale dell'eurozona su base tendenziale aumenta del 9,7% quella della Ue del 10,5 per cento. Nel dettaglio, la produzione industriale nell'eurozona e' calata dell'1,5% per i beni di investimento, dello 0,6% per l'energia mentre e' aumentata dello 0,1% per i beni di consumo durevoli e per i beni intermedi e dell'1,6% per i beni di consumo non durevoli.

