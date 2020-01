E19: +0,2% produzione industriale a novembre -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Strasburgo, 15 gen - Nella zona euro rispetto a ottobre la produzione di beni capitali e' aumentata dell'1,2%, energia +0,8%, beni intermedi -0,5%, beni di consumo non durevoli -0,7%, beni di consumo durevoli -0,8%. Nella Ue beni di consumo durevoli -0,9%, non durevoli -0,6%, beni intermedi -0,4%, beni capitali +0,6%, energia +0,7%. Aumenti piu' forti in Lituania (+3%), Malta (+2,6%), Polonia e Svezia (+1,6%). Cali piu' marcati in Danimarca ( 4,7%), Irlanda (-4,1%) e Grecia (-3,7%)

Rispetto a novembre 2018 nella zona euro beni intermedi -2,8%, beni capitaloi -2%, energia -1,9%, beni di consumo durevoli +1,2%, beni di consumo non durevoli +1,6%. Nella Ue beni intermedi -2,3%, beni capitali -2,1%, energia 1,5%, beni di consumo non durevoli +1,8%, durevoli +1,9%. Cali piu' forti in Grecia (-8,3%), Romania (-7,5%) ed Estonia (-7,2%). Aumenti piu' alti in Ungheria (+5,7%), Polonia (+5,6%) e Finlandia (+3,7%).

Aps

