Droni: accordo Impianti con Speedbird per l'utilizzo nella logistica

Introduce in Italia il modello 'Drone as a service' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 giu - Impianti, azienda brianzola attiva nell'innovazione tecnologica, ha siglato una partnership strategica con Speedbird Aero, pioniera nella logistica aerea autonoma, per introdurre in Italia il modello "drone as a service", che consente alle aziende di utilizzare i droni su richiesta senza doverli acquistare o gestire. "Grazie a questa alleanza, Impianti offre un accesso flessibile e scalabile alla tecnologia dei droni senza la necessita' di investimenti diretti in infrastrutture o flotte", si legge nella nota. Le applicazioni coprono ambiti come: logistica urbana e consegna dell'ultimo miglio, trasporto medicale urgente e supporto alle emergenze, sicurezza e ispezioni industriali, monitoraggio di parchi fotovoltaici e impianti off-shore, sostenibilita' ambientale grazie all'impiego di droni elettrici a zero emissioni. "Questa partnership rappresenta un passo strategico nella nostra visione di innovazione applicata alla logistica e alla mobilita' aerea avanzata. Grazie all'alleanza con Speedbird Aero, introduciamo per primi in Italia il modello 'Drone as a Service', offrendo al mercato soluzioni tecnologiche all'avanguardia, flessibili e sostenibili", commenta Simone Lo Russo, amministratore delegato di Impianti. La societa', che sviluppa soluzioni tecnologiche per i settori della difesa, law enforcement e mobilita' aerea avanzata, e' nata nel 1992 e da dicembre 2022 e' quotata sul mercato Euronext Growth Milan. Speedbird Aero e' una societa' brasiliana con sede operativa in Portogallo, leader nello sviluppo di sistemi intelligenti di aeromobili senza equipaggio (Uas), con un focus sulla trasformazione di droni in strumenti strategici per il trasporto moderno.

.

com-dim

(RADIOCOR) 16-06-25 13:50:05 (0356)SPACE 5 NNNN