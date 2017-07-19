Droghe: in corso a Palazzo Chigi riunione su piano anti fentanyl

Con Mantovano presenti Piantedosi e Schillaci (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 lug - E' in corso a Palazzo Chigi un nuovo incontro sull'attuazione del piano anti fentanyl. L'obiettivo, spiegano fonti di Palazzo Chigi, e' "rafforzare l'attuazione, da parte di tutti i soggetti interessati, delle misure di prevenzione e dei controlli".

Alla riunione, convocata dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, partecipano il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, il ministro della Salute, Orazio Schillaci, il presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Massimiliano Fedriga (in videocollegamento), e il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. L'incontro fa seguito all'episodio del furto di 80 fiale di Fentanyl avvenuto nei giorni scorsi in un ospedale romano.

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