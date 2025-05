Draghi: rischio Ue 'spettatore' su Ucraina ma mai tardi per sviluppo Difesa

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 mag - "Potrebbe essere ormai troppo tardi per influenzare gli eventi a breve termine. Anche se abbiamo fornito circa la meta' degli aiuti militari all'Ucraina, probabilmente saremo spettatori in una negoziato di pace che riguarda il nostro futuro e i nostri valori. Ma non e' troppo tardi per cambiare le prospettive tra 5-10 anni, se oggi prendiamo le misure giuste per sviluppare la nostra capacita' industriale di difesa e le capacita' strategiche". Lo ha detto Mario Draghi, intervenendo al XVIII summit sull'innovazione Cotec Europa 'A call to action' in corso a Coimbra. "Dobbiamo ridurre la frammentazione della nostra industria della difesa e incoraggiare il consolidamento in pochi grandi attori.

Dobbiamo creare un piano di difesa europeo basato sull'interoperabilita' tra tutti gli asset militari che produciamo - terra, mare, aria e spazio. Dobbiamo creare un cyberspazio europeo sicuro attraverso un maggiore coordinamento e investimento in tecnologie digitali comuni. E dire che tutto questo e' un'utopia, impossibile da realizzare, equivale ad accettare la nostra irrilevanza militare".

nep

(RADIOCOR) 14-05-25 14:36:20 (0422) 5 NNNN