Draghi: rischi da prezzi energia, inflazione e tensioni geopolitiche -2

Inflazione calera' quest'anno ma non va sottovalutata (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 11 feb - Rispondendo a una domanda sull'inflazione e sulla strategia della Bce, Draghi ha poi aggiunto: "Non commento le decisioni di politica monetaria perche' soprattutto nel mio caso sarebbe particolarmente improprio. Sulle previsioni di inflazione, certamente la Bce insieme alla Banca d'Italia sono le istituzioni piu' accreditate: le previsioni danno un'inflazione alta e crescente ancora per un po' in quest'anno e poi inizia a calare. Questo spiega anche la cautela con cui la Bce si e' mossa, nel senso che a fronte di una diminuzione degli acquisti del programma emergenziale, c'e' un aumento degli acquisti di titoli da parte del programma ordinario, quello che fu messo in piedi ancora quando io ero alla Bce. Quindi questo mostra una estrema gradualita' nella risposta di politica monetaria, rispecchiando le aspettative di inflazione che vengono stimate dalla Bce. Noi siamo relativamente certi, sulla base delle stime della Bce, che l'inflazione comincera' a diminuire nel corso di quest'anno ma - ha avvertito il capo del Governo - non bisogna sottovalutare il fatto che, nel frattempo, l'inflazione riduce il potere d'acquisto delle famiglie e crea sicuramente problemi al bilancio delle imprese, soprattutto dal punto di vista della competitivita'".

fil

(RADIOCOR) 11-02-22 17:10:18 (0473)ENE,PA 5 NNNN