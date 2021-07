Draghi: reale parita' di genere lontana, Governi e imprese lavorino insieme

Messaggio alla sessione plenaria del G20 Empower (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 06 lug - "Siamo ancora lontani dal raggiungere una reale parita' di genere.

Governi e imprese devono lavorare insieme per superare queste disparita': i primi rafforzando i servizi per l'infanzia, le imprese trovando il modo di adattare i propri luoghi di lavoro alle esigenze delle madri lavoratrici". Cosi' il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in un passaggio del suo messaggio in occasione della terza sessione plenaria del G20 Empower, che si e' svolta oggi.

"Dobbiamo pretendere piu' informazioni - ha sottolineato Draghi - da parte delle aziende sul divario salariale di genere. Le aziende dovrebbero garantire che sia preselezionato per le candidature un numero sufficiente di donne qualificate. I Governi possono fare di piu' per aumentare il numero di donne nella scienza e nei settori correlati in rapida crescita".

