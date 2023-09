Draghi: Meloni, bene von der Leyen, puo' avere occhio di riguardo per Italia

Non e' iniziativa contro noi, e' italiano tra i piu' autorevoli (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 13 set - 'Non la considero un'iniziativa contro di noi, Mario Draghi e' uno degli italiani piu' autorevoli che abbiamo, presumo che possa avere un occhio di riguardo per la nostra nazione, la considero una buona notizia'. Cosi' la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ospite di Bruno Vespa a Cinque Minuti, in onda stasera su Rai Uno, quando le viene chiesto di commentare la decisione della presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, di coinvolgere l'ex presidente della Bce e premier chiedendogli di realizzare un report sulla competitivita'.

