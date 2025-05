Draghi: Europa meno competitiva? non e' vero 'nei dati', ma serve innovazione

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Torino, 21 mag - Che l'Europa sia meno competitiva 'non e' vero nei dati'. A dirlo Mario Draghi ritirando il premio internazionale 'PoliTO Foresight and Innovation', istituito dal Politecnico di Torino. 'Se estraiamo il settore hi tech dell'economia americana, la produttivita' e' come la nostra. Ci dobbiamo, invece, chiedere come preservare i nostri valori. La risposta e' attraverso l'innovazione. Quell'aumento di competitivita' che solo l'innovazione puo' dare', dice Draghi. 'Questa e' la strategia del rapporto', aggiunge, e 'il vero premiato e' il rapporto, piu' che la persona con cui si identifica'.

