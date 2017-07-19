Dr. Schar: fatturato 2025 a 632 mln (+1,3%), investiti 8,8 mln

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 26 feb - Il 2025 si e' chiuso per Dr. Schar con un incremento del fatturato globale dell'1,3%, pari a 632 milioni di euro rispetto ai 624 milioni del 2024. L'azienda con sede in provincia di Bolzano ma con 18 sedi in 11 paesi del mondo, 1.800 dipendenti e una rete distributiva che mette a disposizione i prodotti in piu' di 100 paesi, produce e commercializza prodotti di alta qualita' nel settore della nutrizione specifica.

Il segmento gluten-free, sotto il marchio Schar, rappresenta la quota piu' rilevante, affiancato da categorie complementari quali prodotti a basso contenuto proteico e quelli destinati alla dieta chetogenica terapeutica.

Nel 2025 l'azienda italiana ha investito complessivamente 8,8 milioni di euro nell'efficientamento della produzione e della logistica. In continuita' con questo impegno, il piano di investimenti per il 2026 prevede lo stanziamento di 28 milioni di euro, con risorse concentrate principalmente in Italia, Spagna e Germania.

'L'Europa rappresenta uno dei pilastri strategici del nostro sviluppo - commenta Hannes Berger, ceo di Dr. Schar. - Nel corso dell'anno abbiamo celebrato traguardi importanti, come il decennale della nostra presenza in Francia e in Austria, e abbiamo rafforzato il posizionamento in Scandinavia con lo switch del portfolio prodotti del brand Semper a Schar e con l'apertura di una nuova sede a Stoccolma. Segnali concreti di un impegno continuo verso mercati chiave, nei quali intendiamo continuare a investire facendo leva su competenze industriali, capacita' locali e una visione di lungo periodo'.

