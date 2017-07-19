Dati
            Notizie Radiocor

            Dpfp: Mef, con Manovra taglio carico fiscale su redditi da lavoro -2-

            A copertura un mix di misure entrate e tagli spesa (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 ott - Il Mef afferma che "concorre al finanziamento della Manovra una combinazione di misure dal lato delle entrate e di interventi sulla spesa; questi ultimi tengono conto del monitoraggio compiuto e dell'adeguamento dei relativi cronoprogrammi di spesa. Si ricorda che la Manovra dello scorso anno ha reso strutturali fondamentali misure quali quelle relative alla riduzione del carico fiscale sui redditi da lavoro, le missioni internazionali, il rinnovo dei contratti pubblici e ha finanziato, in misura rilevante, il livello del finanziamento del fondo sanitario nazionale e ha previsto la costituzione di fondi per gli investimenti e per la ricostruzione. Nel Documento sono anche indicati, in coerenza con quanto previsto dalle risoluzioni parlamentari approvate lo scorso 17 e 18 settembre, l'elenco dei collegati alla Manovra".

            bab-fil

            (RADIOCOR) 02-10-25 20:39:59 (0721)PA 5 NNNN

              


