Dpfp: Calandrini (FdI), Italia prosegue su percorso crescita prudente ma solida

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 03 ott - "Il Dpfp 2025 fotografa un'Italia che, nonostante le tensioni internazionali e le incertezze globali, continua a crescere e a mantenere solidi i suoi fondamentali economici". Cosi' Nicola Calandrini (FdI), presidente della commissione Bilancio del Senato. "Significa - ha sottolineato in una nota - che i conti pubblici restano sotto controllo, il deficit e' in riduzione, il debito inizia un percorso di discesa e l'inflazione e' stabilizzata: elementi che rafforzano la credibilita' del Paese sui mercati e in Europa. E' il risultato di una strategia economica coerente, che mette al centro la fiducia, la stabilita' politica e la serieta' nella gestione della finanza pubblica. Mentre altri rallentano, l'Italia prosegue su un percorso di crescita prudente ma solida, capace di coniugare sviluppo e responsabilita'".

