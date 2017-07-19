Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Radiocor › Economia
Dpfp: aumento 0,15% in 2026, 0,3% in 2027 e 0,5% in 2028 spese difesa
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 ott - Nel Dpfp "si da conto dell'incremento dello 0,15% nel 2026, di 0,3% nel 2027 e di 0,5% nel 2028 da destinare alle spese della difesa. Tale incremento e' subordinato all'uscita dalla procedura di disavanzo eccessivo, alla luce del profilo dell'indebitamento previsto dal documento". Lo comunica il Mef.
