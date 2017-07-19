Dati
            Notizie Radiocor

            Dpfp: aumento 0,15% in 2026, 0,3% in 2027 e 0,5% in 2028 spese difesa

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 ott - Nel Dpfp "si da conto dell'incremento dello 0,15% nel 2026, di 0,3% nel 2027 e di 0,5% nel 2028 da destinare alle spese della difesa. Tale incremento e' subordinato all'uscita dalla procedura di disavanzo eccessivo, alla luce del profilo dell'indebitamento previsto dal documento". Lo comunica il Mef.

            bab

            02-10-25 20:27:25

              


