Dossier Piemonte: Cirio, piano di invasi contro la siccita' e per attrarre aziende -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 09 mag - A proposito dell'allarme siccita', il presidente del Piemonte ha detto: 'di recente ho alzato la voce per difendere gli agricoltori piemontesi. Non sono solito farlo, ma era obbligatorio da parte mia occuparmene', ricordando che il Governo ha poi stanziato 28 milioni per combattere l'emergenza. 'Personalmente ritengo che occorrono trovare soluzioni per mantenere nella regione l'acqua piovana e non per investire nelle desalinizzazioni, che poi ci imporrebbero di acquistare acqua dalle regioni del Sud'.

Quanto all'ambiente, Cirio ritiene che la destra debba mettere il tema tra le priorita' in agenda, con il suo tipico approccio 'che e' pragmatico, senza mai essere dogmatico e ideologico. Il nostro pragmatismo e' alle volte scambiato per mancanza di attenzione, ma non lo e'', ha tenuto a ribadire, ricordando che ad esempio in Piemonte 'lavoriamo sulla qualita' dell'aria e abbiamo ottenuto risultati importanti anche grazie agli investimenti fatti sul potenziamento delle caldaie. Noi piu', di altre regioni, abbiamo un ambiente sano, che dobbiamo garantire anche per il settore dell'enogastronomia e del turismo'.

