Dossier Piemonte: Cirio, per sanita' abbiamo budget di 8,7mld, riapriamo ospedali -2

Abbiamo ridotto la mobilita' verso altre regioni (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 09 mag - Cirio ha comunque tenuto a ribadire che anche a livello nazionale 'Il Paese torna a investire sulla sanita' pubblica'.

Il presidente del Piemonte ha detto di non ispirarsi a un modello particolare come puo' essere quello lombardo, piu' aperto al privato, o quello Veneto, piu' centralizzato, ma di puntare a una soluzione ibrida. 'Non credo ci sia modello giusto o sbagliato: la medicina veneto e' da copiare, ma anche l'efficienza della Lombardia non e' da mettere in discussione, considerando che alla fine la gente va in Lombardia a curarsi'. Per altro il Piemonte vanta dei centri di eccellenza, come le Molinette e anche altri ospedali provinciali come quello di Alessandria, Cuneo e Novara. A dimostrazione il Piemonte e' riuscito 'nel corso degli anni a ridurre la mobilita' delle persone che andavano in altre regioni per curarsi. Oggi la mobilita' e' quasi tendente a zero'.

Cirio ha comunque affermato di avere ben presente il problema che al di la' delle strutture e' fondamentale tenere conto dei medici. 'Costruiamo spazi, ma dobbiamo anche riempirli', ha detto sottolineando di credere fermamente nella figura del medico di base. 'Ritengo che sia importante avere un rapporto umano e stretto con il medico di base che non puo' essere sostituito. Certo, dobbiamo mettere i dottori di medicina generale nella condizione di operare e invece troppo spesso in passato si e' lasciato tutto all'iniziativa del singolo'.

In Piemonte, ha detto ancora Cirio a proposito della sanita', e' superata 'la visione ideologica del rapporto tra pubblico e privato. per altro esistono strutture private, come il Cottolengo, che sono no profit e dunque di natura diversa dalle strutture private pure. In Piemonte, comunque, usiamo le strutture private per ridurre le liste di attesa, comprando prestazioni'. Nel dettaglio, ha spiegato il presidente, le prestazioni sono prima offerte alle strutture pubbliche, 'poi le riversiamo sul privato e con questa azioni straordinaria cerchiamo di recuperare lo stop di due anni di Covid. L'anno scorso per prestazioni abbiamo speso 30 milioni, quest'anno prevediamo 27 milioni'. Cirio ha ammesso che a causa del Covid si sono allungate le liste di attesa, ma 'il Piemonte sta pian piano uscendo dall'emergenza, tanto che nel 2022 abbiamo pareggiato il livello di produzione pre-Covid'. Per altro, ha evidenziato, 'ogni lunedi' facciamo una riunione per fare il punto sulla sanita' e anche sulle liste di attesa'.

