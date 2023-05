Dossier Piemonte: Cirio, mio lavoro gratificante ma valuterei anche ruolo in Europa

sono un europeista innamorato dell'Europa (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 09 mag - Alberto Cirio, presidente del Piemonte, non si sbilancia sul suo futuro, in vista delle elezioni che l'anno prossimo si terranno in regione. 'Fare il presidente del Piemonte e' una delle cose piu' belle', ha detto al forum dell'agenzia di stampa Radiocor e del quotidiano Il Sole 24 Ore. 'Certo - ha aggiunto - no so cosa avrei detto al tempo del Covid e per altro ogni persona che incontravo mi diceva di non volere essere al mio posto. Tuttavia oggi, che si rialza la testa, ritengo che il mio ruolo sia gratificante. Sono anche molto contento perche' sento l'affetto della gente. Lo sento tanto e mi commuove. Tra l'altro sono contento nonostante le cose che non sono riuscito a fare'. Cirio ha pero' tenuto a sottolineare di essere europeista. 'E' altrettanto vero che sono un europeista innamorato dell'Europa. Cosi' se ci fosse la possibilita' di rappresentare un ruolo a Bruxelles per il mio Paese, lo valuterei con attenzione'.

