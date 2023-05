Dossier Piemonte: Cirio, Intel? Partita aperta, difendiamo nostra candidatura

'Abbiamo fatto un lavoro enorme' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 09 mag - 'La partita e' aperta e i territori in gioco sono due: uno in Piemonte e uno in Veneto. Noi abbiamo fatto un lavoro enorme come Regione Piemonte, hanno lavorato trenta persone a questo dossier'. Lo ha ribadito il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, nel corso di un forum organizzato dall'agenzia di stampa Radiocor e dal quotidiano Il Sole 24 Ore, a chi gli chiedeva a che punto fossero le interlocuzioni con il colosso statunitense Intel che vorrebbe costruire un impianto per l'assembleaggio dei chip nel Nord Italia. In lizza per ospitare il maxi-investimento sono rimaste solo Veneto e Piemonte: 'Siamo alla pari - spiega Cirio - noi difendiamo e teniamo in alto la nostra candidatura'.

Enr-Emi-

(RADIOCOR) 09-05-23 13:21:00 (0364) 5 NNNN